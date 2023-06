Stp, 200 euro in più nella busta paga di giugno per i dipendenti

Una buona notizia per gli oltre 200 dipendenti, (autisti, meccanici ed amministrativi) della società di trasporti pubblico pugliese: nella busta paga di giugno anche il cd "bonus carburanti" di duecento euro. Come è noto, si tratta di un beneficio previsto dal decreto n.5/2023 del Governo centrale, che offre la possibilità ai datori di lavoro di erogare somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, al fine di sostenere i lavoratori in considerazione dell'aumento del costo della vita. La decisione di riconoscere il benefit per i dipendenti della STP, proposto dal direttore generale dott.ssa Barbara Santeramo, nasce dalla precisa volontà di un nuovo percorso concertativo e di welfare aziendale che si è concretizzato grazie ai positivi incontri con i sindacati e alla precisa volontà del rinnovato Consiglio di amministrazione della società, presieduto dal dott Francesco Tandoi, e composto dall' avv Angela Conserva, l'avv. Caterina Ventura, il dott. Costantino Monteleone e il rag Salvatore Forte. "Nell'ambito di un'azione di rinnovamento e di rilancio aziendale -dichiara il presidente Francesco Tandoi- il nuovo Cda della STP, a soli 40 giorni del suo insediamento, ha voluto muovere i suoi primi passi proprio in direzione dei dipendenti, riconoscendo un'opportunità che dipende dalla volontà dei datori di lavoro e che noi, con convinzione abbiamo voluto riconoscere. Senza dubbio un concreto segnale di apertura ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali per un bonus che tra l'altro non concorre alla formazione del reddito dei beneficiari e che per la società è deducibile. Insomma, la STP si rinnova e riparte dal lavoratore.