Su Rai1 torna Lolita Lobosco con la tranese Bianca Nappi

La tranese Bianca Nappi torna in prima serata su Rai1 con "Le indagini di Lolita Lobosco". L'ormai celebre serie televisiva, liberamente tratta dai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi, è stata girata nel tacco di Puglia.Tra le location scelte per effettuare le riprese: Bari, Monopoli, Conversano, Mola Di Bari e Pezze Di Greco, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. La prima puntata dell'attesissima seconda stagione andrà in onda domenica 8 gennaio alle 21:25.La direzione è stata affidata a Luca Miniero con protagonista l'attrice Luisa Ranieri. Tra gli altri interpreti: Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia e la partecipazione di Lunetta Savino. Una produzione Bibi Film e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, girata con il contributo del Apulia film fund di Apulia film commission e Regione Puglia.