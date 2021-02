Suonart: ed ecco a voi Trani, in Piazza Longobardi, con Andrea Moselli e il Dj Crispino

E' stato un po' provare a immaginare come far conoscere Trani e le sue bellezze in un momento in cui il turismo è come se fosse stato congelato. Ma la bellezza resta e la storia restano, quindi perchè non inventare un sistema originale per portarla nelle case, negli ipad, sugli smartphone che fosse diverso dai soliti e ormai diffusissimi video che accompagnano le vedute - meravigliose- dei centri di gravità di una città come Trani?Da questa riflessione è nata la collaborazione con Andrea Moselli, eccellenza tranese tra le guide turistiche per capacità di appassionare i visitatori con racconti e aneddoti legati alla nostra storia che arricchiscono le descrizioni artistiche e architettoniche. Moselli introdurrà infatti ai luoghi scelti come protagonisti dei video con una descrizione dell'anima degli stessi, recuperandone la memoria più autentica e avvincente.I video , quasi delle puntate pilota di un progetto che Laurora e la sua associazione "In Movida" insieme a Moselli stanno proponendo anche a altre città italiane mutilate delle presenze dei turisti, sono al momento cinque; e i luoghi scelti per sperimentare "Suonart" sono Piazza della Repubblica, la Cattedrale, piazza Longobardi, il fortino di Sant' Antonio, il porto.La prima visione dei video e la loro riproduzione avverrà attraverso il sito e la pagina Facebook di Traniviva, che ha sposato l'iniziativa di Suonart come uno strumento per veicolare, diffondere e promuovere la bellezza di Trani. Qui per rivedere il video.