SuonArt, oggi il secondo appuntamento volto alla scoperta del Fortino di Trani

Suonart,

Questa sera, alle ore 21.00, sulla pagina Facebook di Traniviva verrà trasmessa la seconda puntata diil format ideato da Mimmo Laurora per far conoscere a tutti le bellezze di Trani:dopo Piazza Longobardi oggi sarà la volta del Fortino di Trani dove ad esibirsi ci saranno Picca&Mars.Giuseppe e Marcello, in arte Picca & Mars sono due djs e compositori pugliesi in attività dal 2013. Grazie al loro sound intenso ed iconico da subito catturano l'attenzione di managers e art directors della loro regione e nell' inverno del 2014 diventano resident Djs del "Lampara Club", uno degli storici locali pugliesi dove hanno l'opportunità di crescere e condividere la consolle con Djs internazionali quali Sis, Hector Romero, Andrea Oliva, David Morales, Ralf, Reboot, Nic Fanciulli, Cleis, Alex Neri, Andre' Hommen, Ricardo Villalobos, Louie Vega, Djtennis e molti altri.Dal 2015 iniziano a produrre i loro primi dischi e rilasciano diversi EP su alcune delle migliori etichette sulla piazza come Suara, Witty Tunes, King Street, D-VINE Sounds. Il 2016 è l'anno della consacrazione del duo: iniziano a suonare in club definiti templi della musica come il "Guendalina" e il "Mandarino" fino ad arrivare al conosciutissimo Hormonica Festival. Dal 2017 iniziano a collezionare releases sulle labels più prestigiose del mondo come Snatch! di Riva Starr, Lapsus Music, Flashmob, Stereo Productions, Be One Records, Roush e molte altre catturando l'attenzione dei DJs internazionali che suonano i loro dischi in giro per il mondo come Detlef, Yaya, Marco Carola e moltissimi altri. Sempre nel 2017 nasce la loro supportatissima label Luup.Attualmente in Puglia suonano puntualmente nei Luoghi più belli e conosciuti della Regione come Gibo, Blubay, Divinae Follie e in Festival come il Gipsyland.Suonart è un modo nuovo di presentare il fascino di Trani ideato unendo la passione per la musica e quella per la propria città. La musica è nuova, quella mixata dai dee jay più in auge nel nostro territorio; e Trani raccontata nella psichedelicità di una atmosfera anch'essa nuova è sempre più bella.Il racconto dei luoghi è sapiente e intrigante, a cura della guida turistica tranese Andrea Moselli, che in Suonart svolge il suo ruolo in un viaggio sensoriale attraverso un percorso che coinvolgerà la location.