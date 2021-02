Suonart sotto la Cattedrale di Trani: una magia psichedelica

Un racconto che comincia a cavallo di un delfino e culmina sulla vetta del campanile della nostra Cattedrale: il tutto avvolto dal buio della notte illuminato non solo dalle stelle e le luci dei lampioni, ma anche dalle tinte accese, quasi fluorescenti, delle atmosfere da discoteca.È la terza, emozionante puntata di Suonart, il progetto ideato da Mimmo Laurora con la guida turistica Andrea Moselli e quattro deejay celebri nell'intera regione.Il racconto di Moselli è avvincente come sempre e presenta i luoghi di Trani attraverso le storie dalle quali hanno preso vita nei secoli, non le informazioni da enciclopedia; e la morbidezza del suo racconto pare espolodere d'un tratto del ritmo e delle luci che danzano intorno alla consolle del deejay Ninni Bellifemnine e che poi accompagnano tutta la durata del video.Trani risuona come sempre di bellezza , ripresa dall' alto del drone e nel culmine della cattedrale.E l'idea di Laurora ha preso già il volo per trasportare le bellezze antiche di Trani a tempo di una musica nuova e inedita, vista la viralità sempre crescente delle prime due puntate. Qui per rivedere la puntata dedicata alla Cattedrale.