Suonart: stasera la quarta puntata dal porto di Trani

Cosa racconterà stasera Andrea Moselli passeggiando nella notte di uno dei porti più belli e suggestivi d'Italia?E quale mix musicale il dee jay Nico de Marinis sceglierà per accompagnarne le immagini dall'alto, tra barconi di pescatori e i fortini che fanno da sentinella?Poche ore e la quarta puntata di Suonart, il progetto di Mimmo Laurora con Andrea Moselli, sarà in onda in esclusiva su Traniviva.