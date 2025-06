Azione (Merra). Al Comune di Trani diciamo: "Tagliate i contributi e fondi inutili a favore dell' assistenza specialistica scolastica"

I fondi per finanziare l'assistenza specialistica scolastica per i bambini disabili erano stati regolarmente erogati dalla Regione ai vari Comuni compreso quello di Trani ma evidentemente, lasciando "scoperta" quasi la metà degli aventi diritto tranesi, quei soldi sono stati utilizzati per altri scopi, per servizi meno importanti, non essenziali. La nostra preoccupazione, condivisa con molte famiglie tranesi, è che ora molti bambini restino privi di questo importante servizio.Le domanda dirette vanno rivolte all'Amministrazione Comunale ed al Dirigente al ramo, dott. Attolico: «Come è stato possibile dare la precedenza a finanziamenti per associazioni, rispetto ad un servizio vitale? Chi ha beneficiato nello specifico, di quei fondi?».La proposta di Azione è quella di fare marcia indietro rispetto a quell'indirizzo originario, i fondi per servizi inutili, vedi contributi a pioggia per associazioni, per correggere il tiro nel futuro immediato, tornando a privilegiare le famiglie in difficoltà per la presenza di uno o più minori disabili. Al Comune di Trani diciamo:"Tagliate i contributi e fondi inutili a favore dell' assistenza specialistica scolastica"Nel frattempo Azione farà capo al suo diretto riferimento in Regione, ossia il consigliere Ruggiero Mennea che ha delega al welfare, per trovare una soluzione ottimale a questa scottante situazione.