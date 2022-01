Tamponi drive-trough nel parcheggio del Pta, la Lega plaude all’iniziativa

"Tanto tuonò che piovve !"Con questa frase il Consigliere della Lega Trani, Giovanni Di Leo, ha commentato la notizia che l'Aeronautica Militare ha attrezzato nell'area parcheggio del PTA di Trani una postazione per tamponi drive-trough."Con soddisfazione ho appreso che finalmente, dopo tentativi estemporanei ed inopportuni (penso ad esempio al precedente "sequestro" del palazzetto dello sport per i vaccini), finalmente l'ASL BT ha messo a disposizione della cittadinanza tranese un presidio mobile per i tamponi attiguo al pronto soccorso."Il Consigliere di Leo ha poi rimarcato che la Lega, già in passato, aveva evidenziato che questa struttura fosse idonea per questa e molte altre iniziative, rispetto ad altre strutture come il Palazzetto dello Sport."Più volte mi ero permesso di sollecitare un miglior utilizzo dell' Ospedale di Trani (ora PTA) per tali scopi, confidando in tal senso nella bella struttura, dotata di ampi parcheggi oltre di che di una destinazione sanitaria complessiva. Plaudo quindi, come rappresentante della Lega, a tale iniziativa nella speranza che sia solo l'inizio di un più qualificante utilizzo del glorioso "San Nicola Pellegrino"