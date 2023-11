Tanta voglia di Pooh: Francesco Anzelmo e Piero Altamura da record

Circa 600.000 "visite" in soli 90 giorni; 9000 followers, valanghe di "like" e poi serate, applausi, richieste e dediche. Ma soprattutto quel "GRAZIEEEEEEE!" firmato da Roby. Si, proprio lui, il Facchinetti. E Francesco Anselmo e Piero Altamura gongolano.Un po' del loro tempo migliore Francesco e Piero lo dedicano da anni ad una passione che si chiama "Pooh": Francesco, classe 1968, figlio d'arte e soprattutto fratello d'arte (Nello, Tano per i francesi visto che ora è un rinomato "italian crooner" in quel della Borgogna), impiegato e cantante per passione da 35 anni. La passione per i Pooh la eredita proprio da Nello: "Ascoltava le cassette "Basf" nella macchina di mio padre, e dai oggi e dai domani, questi Pooh entrarono nella mia mente e nel mio cuore". Francesco ha…all'attivo 37 concerti dei Pooh e 20 concerti delle singole carriere."Ho sempre fatto pianobar ma pur avendo la passione per questo gruppo ho sempre cantato quei pochi brani che era possibile fare con la timbrica di Dodi Battaglia senza armonizzazioni.Poi un giorno ho deciso di cercare un Facchinetti che potesse aiutarmi a realizzare il sogno di poter cantare la maggior parte dei brani dei Pooh".Ed ha trovato Piero, grazie alla segnalazione dell'amico Leonardo De Candia (un ottimo chitarrista li accompagna con i suoi assoli): "Ci siamo incontrati in un bar a Trani, siamo andati a casa mia ho messo su la base di "Io e te per altri giorni" è ho avuto subito i brividi nella parte corale perché era praticamente perfetta. Abbiamo affittato un garage che è diventata la nostra saletta prove e abbiamo cominciato a cantare tutto ciò che ci veniva in mente".Ed eccolo Piero, classe 66, che canta praticamente da sempre, a partire dai cori di chiesa, e poi quelli più impegnativi nel campo lirico tra Molfetta e Bitonto, ricevendo anche piccole parti da solista. Dopo una brevissima esperienza in cover band cercava la realizzazione del proprio sogno, cantare le canzoni dei Pooh: "Sin da ragazzino il suo idolo era Roby Facchinetti. Ma la realizzazione di questo sogno sembrava impossibile. I Pooh si erano sciolti da poco e nessun musicista sembrava intenzionato ad intraprendere questo percorso". Finché grazie ai social e all'amico Leonardo ha trovato il compagno di questa nuova avventura, Francesco Anzelmo."Abbiamo un po' giocato andando a riprendere brani dimenticati ma appartenenti ai ricordi di molti che proprio per questo continuano a ringraziarci…fino a quando in periodo post Covid abbiamo visto che tra i partecipanti alla diretta c'era Roby Facchinetti con tanto di spunta blu che ci stava guardando. Nonostante il cuore in gola abbiamo continuato...".Oggi la loro pagina facebook conta quasi 9000 followers e centinaia di migliaia di persone che sono andati a vederli ed ascoltarli. "Ci esibiamo gratuitamente per tutte le associazioni senza fine di lucro che abbiano bisogno di organizzare eventi benefici. Non siamo musicisti siamo cantori con Piero abbiamo recuperato le basi midi di tutta la produzione Pooh e le facciamo suonare da un "vecchio" Korg mp10 che garantisce suoni vintage datati non digitalizzati. Abbiamo cominciato a registrare le nostre cose e approfittando di Facebook abbiamo deciso di creare una pagina e pubblicare ciò che facciamo. Col tempo amici comuni ci hanno passato i contatti whatsapp dei nostri idoli e abbiamo cominciato a mandare loro sempre con molto garbo le nostre esperienze ricevendo i loro complimenti. In un certo senso abbiamo ottenuto quello che per noi era un sogno farci ascoltare da loro". E i Pooh li hanno ascoltati. Ma non soltanto loro: i dati dicono:Infiniti noi 333.000 visualizzazioniLa donna del mio amico 209.000Il cielo è blu Sopra le nuvole 233.000Tanta voglia di lei 396.000.