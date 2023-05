"Tastewine" alla Locanda del Giullare: venerdì con vino, musica, cibo e integrazione

La Locanda del Giullare è pronta ad ospitare Venerdì 19 maggio l'evento Tastewine al ''Giullare'', in occasione del quale verrà presentato il progetto Sommelier Astemio di AIS (Associazione Italiana Sommelier) Puglia e il percorso didattico dell'AIS.Nel progetto "Sommelier astemio", i corsisti impareranno a servire il vino, ad abbinarlo al cibo, a descriverlo con il solo uso della vista e dell'olfatto, acquisendo una vera e propria professionalità. A loro volta i docenti AIS, che hanno messo a disposizione competenza e impegno, adatteranno terminologia e classificazioni al linguaggio degli studenti.L'evento, aperto a tutti coloro che vorranno assaporare buoni vini abbinati a stuzzichini preparati dalla nostra locanda, impreziositi dal nostro gusto dell'imperfezione, si realizzerà dalle ore 20.00 alle ore 23.00 in Piazza Mazzini a Trani.Tastewine al Giullare è organizzato con la collaborazione di: Rotary club Rutigliano, Rotary club Trani, AIS delegazione Bari, Interact G.R.E.A.T., la Cooperativa Promozione sociale e solidarietà del Centro Jobel Trani ed il Rotaract di Trani.La Locanda del Giullare è un RistorArte che sta prepotentemente cercando di divenire un contenitore dotato di uno spazio per la realizzazione di eventi culturali, teatrali, musicali, di danza, di presentazione di libri e tutto ciò che il mondo della cultura e dell'arte può offrire.L'idea sociale e imprenditoriale del progetto della Locanda del Giullare è l'ultimo obiettivo raggiunto dalla CooperativaSociale Promozione Sociale e Solidarietà che si prende cura di tante fragilità e promuove cultura di inclusione e parità, andando oltre la semplice assistenza e favorendo percorsi di inserimento lavorativo, di inclusione e di integrazione rivolti a giovani, adulti, persone con disabilità, donne vittime di violenza, eccetera.Infatti a tal proposito, la Locanda, ha nel suo organico l'impiego di persone con disabilità, piuttosto che donne in carico al nostro Centro Antiviolenza, persone con disagio sociale intercettate attraverso il nostro Pronto Intervento Sociale.In questa otticaA noi non resta che… aspettare voi!Info:Locanda del Giullare – Piazza Mazzini n. 8 Trani (BT)info@lalocandadelgiullare.itTel/whatsapp: 0883587387