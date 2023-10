Teca on tour: dal 5 ottobre musica e degustazioni nel centro storico

Dal prossimo 5 ottobre "Teca – bevuta naturale" promuove il primo calendario di una serie di concerti che si districheranno nel corso dei prossimi mesi tra i vicoli del centro storico, collaborazioni nate tra gli esercenti della zona con l'obiettivo di valorizzare l'unione tra la ricerca musicale e quella delle "bevute naturali": vini provenienti da piccole cantine, birre artigianali locali e importate, distillati pregiati provenienti da produzioni caratterizzate dalla cura per gli ingredienti.Promotrice del calendario di eventi è "Teca", piccola bottega di bevute ricercate di Trani, una mappa di gusti dal mondo curata per soddisfare lo spirito flâneur di una città che da sempre accoglie una varietà di turisti e culture che hanno educato anche gli abitanti della città alla ricerca di qualità. L'intento di Andrea Cignarelli, titolare del locale, è ricreare a Trani, attraverso la musica e le collaborazioni tra le realtà locali, una factory culturale che ha già caratterizzato la scena della città in anni passati.Si ricomincia da via Mario Pagano, storico passeggio della città in passato, per l'inizio di una rassegna all'insegna dell'incontro: a partire dal 5 ottobre quattro appuntamenti nei giovedì di ottobre da "Fefino", apprezzato ristorante dedicato alla cucina naturale per vegani e gluten-free.Primo ospite della rassegna Aaron Brooks, bluesman statunitense ed ex frontman dell'acclamata rock band di Akron Simeon Soul Charger: in chitarra e voce, la matrice rock della città dell'Ohio, così come per i conterranei Black Keys, caratterizza questo viaggio attraverso il cuore del blues.Secondo appuntamento il 12 ottobre con gli Hambone, giovane trio avant-jazz di Trani protagonista di improvvisazioni al suono di sax, chitarra e batteria che ha già raccolto la partecipazione e il plauso di rassegne quali UrtiCanti, Bari Jazz Festival e Heart Festival.Il 19 ottobre il chitarrista di lungo corso Bob Cillo presenta il suo progetto Behind Bars, concept trio che unisce le canzoni della tradizione folk americana al blues nato nei vecchi campi di lavoro-prigione con l'intento sociale di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione delle carceri italiane.Il quarto appuntamento da "Fefino" sarà il 26 ottobre con l'italian wave di scuola Carella del progetto Al Verde, moniker di Enrico Acciani, che con il nuovo album "Sync" ha raccolto particolare apprezzamento e interesse della stampa di settore per il suo pop/indie sognante e promettente.Ogni giovedì di ottobre "Teca on Tour" trasformerà "Fefino" in un luogo di storie: insieme a quelle della musica e di un menù interamente naturale, il pubblico potrà anche scoprire la selezione di bevute a cura di "Teca". La rassegna, a ingresso libero, proseguirà nei mesi successivi con nuovi appuntamenti.Teca on tour: Calendario degli Eventi di Ottobre5 ottobre - Aaron Brooks (USA) - Genere: Blues12 ottobre - Hambone (ITA) - Genere: Avant-Jazz19 ottobre - Behind Bars (ITA) - Genere: Blues/Folk26 ottobre - Al Verde (ITA) - Genere: Pop/IndieFefino è a Trani in via Mario Pagano, 176Teca. Bevuta Naturale è a Trani in Via Forges Davanzati, 11Instagram: @tecabevutanaturale