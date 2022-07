Temporali in Puglia, scatta l'allerta meteo anche a Trani

In particolare, sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati su tutta la regione, ad eccezione del Salento.

Dopo il caldo torrido di questi giorni arrivano i temporali in Puglia. La Protezione civile regionale ha emesso infatti un avviso di avverse condizioni meteo, dalle ore 8 di giovedì 7 luglio e per le successive 12 ore, con un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali.