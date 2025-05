Teresa Ciabatti alle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Donnarègina”

Quando una scrittrice incontra un boss, possono nascere discorsi sulla. Di questo e molto altro si parla in "" (Mondadori), l'ultimo romanzo diche sarà alledialle. A dialogare con l'autrice sarà, in un incontro che promette di coinvolgere il pubblico in una riflessione sui, lee iche ci definiscono.In "Donnarègina" Teresa Ciabatti mette in scena l'incontro tra una giornalista e, un superboss accusato di aver commessoe di appartenere a un'organizzazione criminale mafiosa. Abituata a scrivere di adolescenti e spettacolo, quando le viene affidato il compito di intervistarlo, la giornalista resta spiazzata. Ma quello che nasce è un: l'universo violento e dominato dal potere criminale del boss e quello fragile e disilluso della protagonista, che si scopre affascinata non dalla violenza, ma dalla sua. Il boss racconta di donne amate e perdute, di amici morti ammazzati, di un figlio che non riesce più a comprendere. E così, mentre cerca di raccogliere le tracce del figlio dell'intervistato per le strade di Napoli, la protagonista si ritrova sulle orme di sua figlia, con cui non riesce più a comunicare. Un doppio smarrimento che apre la strada a una riflessione intima sulIn questa storia, Teresa Ciabatti torna a raccontare l'umano con la sua. L'autrice sceglie di portare la sua voce unica in territori solo apparentemente remoti, capaci di rivelare l'che ci abitano.Il romanzo è un, che sfida il lettore a riconsiderare il concetto stesso di "" e "", riconoscendoanche dove sembrerebbe più difficile scorgerla.L'incontro è a ingresso libero e la cittadinanza è invitata.