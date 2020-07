Terry Boccuzzi, candidata al consiglio comunale: «Per Trani con il cuore»

«Ho deciso col cuore di prestare il mio volto e il mio nome per la nostra cara e amata Trani» così annuncia la sua candidatura al consiglio comunale di Trani Terry Boccuzzi, nella lista Partito Democratico col candidato sindaco Amedeo Bottaro.«Sì con il cuore! Perché il cuore lo metto in tutto quello che faccio – spiega la candidata - Ho deciso di sostenere il candidato sindaco Amedeo Bottaro per operare insieme attraverso una politica che non abbia interessi personali, ma obiettivi comuni per il bene della nostra città. Molto c'è ancora da fare e voglio farlo con l'onestà che mi contraddistingue e la consapevolezza con cui affronto la vita, sperando in un futuro migliore per Trani e per i nostri ragazzi, pilastri della futura società.È a loro che guardo e penso quando vi chiedo di sostenere i nostri progetti perché possano realizzarsi. Io voglio e sono sicura di poterli realizzare grazie a voi, perché da donna libera, ci metto testa e cuore, sorrido sempre senza mai arrendermi».