Tommaso Laurora incontra i cittadini: gli appuntamenti in programma

Continuano gli incontri nei quartieri per la Coalizione Trani Governa, dopo Piazza Albanese per il quartiere Pozzopiano il candidato sindaco Tommaso Laurora ed i candidati alla carica di consigliere comunale della coalizione incontreranno i cittadini per raccogliere i loro suggerimenti ed illustrare le linee guida del programma per la Trani del futuro.L'intento è quello, come più volte ribadito, di portare l'amministrazione nelle piazze, vicino ai cittadini; questa è la vera sfida, la partecipazione attiva della comunità alle scelte che la riguardano da vicino.Questo è il vero cambiamento.Gli incontri in programma:- Via Superga, Vico Superga - (di fronte al caseificio Lombradi) - Mercoledì 9 Settembre 2020 ore 19:30;- Piazza Kolbe - Venerdì 11 Settembre 2020 ore 19:30;- Via Andria (Largo Giacinto Francia) - Lunedì 14 Settembre 2020 ore 19:30;- Quartiere Stadio – Via G. Di Vittorio (di fronte O.E.R.) – Martedì 15 Settembre 2020 ore 19:30- Parco di Via Polonia - Mercoledì 16 Settembre 2020 ore 19:30;- Piazza Libertà – Venerdì 18 Settembre 2020 ore 22.La comunità cittadina è invitata a partecipare alla costruzione della Trani del futuro.Si prega di accedere agli spazi indicati con la mascherina indossata e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 Mt.Vi Aspettiamo numerosi.Tommaso Laurora, Candidato Sindaco Coalizione Civica "Trani Governa"