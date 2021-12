Tommaso Laurora: " Trani ha un ruolo centrale nella provincia per eleganza e qualità"

Lo pubblichiamo integralmente.



"Oggi è stata per me una giornata particolare. È iniziato il mio nuovo impegno politico-amministrativo, nella piena consapevolezza della grande responsabilità che mi aspetta.



Da cittadino tranese perseguo da sempre l'obiettivo di valorizzare al massimo il nostro bellissimo territorio, da oggi con uno sguardo esteso anche alle bellissime città della nostra provincia.



Oggi si compie quindi un entusiasmante passo in avanti.



Con l'inizio dei lavori nell'assise provinciale, inizia il percorso fatto di idee, e soprattutto di azioni, che devono essere la stella polare per un amministratore pubblico che voglia rappresentare degnamente i propri concittadini.



Mai come in questa circostanza Onore, Orgoglio e Disciplina caratterizzeranno il mio cammino al servizio del territorio, alle quali affiancherò Condivisione, Collaborazione e Caparbietà!!!



È giunto il tempo della concretezza.

È indispensabile promuovere il nostro territorio provinciale , nel quale la nostra amata Trani potrà' rivestire ruolo centrale con la sua Eleganza e Qualità.

Tommaso Laurora affida a un comunicato su facebook l'emozione e il senso di responsabilità nel primo giorno di lavoro nell'assise provinciale, dopo il risultato elettorale della settimana scorsa.