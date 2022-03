Top 200 Puglia, anche Megamark e Maldarizzi di Trani tra le eccellenze che dominano il mercato

Su tutte dominano la grande distribuzione e il settore agroalimentare: molte infatti afferiscono al settore "food", soprattutto pasta e olio, con marchi riconosciuti in Italia e anche all'estero, nonché presenze storiche del territorio. Perdono colpi invece settori come mobili, meccatronica e abbigliamento, probabilmente a causa del calo dell'export.La parola comune da usare potrebbe essere "resilienza". Sono aziende ben radicate sul territorio, selezionate in base al fatturato espresso nell'anno 2020, primo anno del Covid-19: nonostante imprevisti e imponenti difficoltà, sono riuscite a consolidare la propria posizione.Svetta al primo posto, confermando il primato dello scorso anno in classifica, la Megamark srl, gruppo leader nel Sud Italia - sede centrale a Trani - con oltre 500 supermercati diretti e affiliati presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria, con ricavi in crescita che superano il miliardo di euro raggiungendo precisamente quota 1.282.069.000.Andando avanti con la classifica, al 14^ posto, troviamo un'altra azienda di Trani, Maldarizzi Automotive Group con sede in via Barletta.