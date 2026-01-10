Attualità
Torna a Trani "Aggiungi un nonno a tavola": cibo gratis per un anno a chi adotta un cane o gatto anziano
Il "Rifugio San Francesco" aderisce all'iniziativa della Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Trani - sabato 10 gennaio 2026
Spesso, quando si entra in un canile, gli occhi si posano sui cuccioli, pieni di energia e di vita futura. Ma in un angolo, più silenziosi e con lo sguardo colmo di gratitudine e saggezza, ci sono loro: gli "invisibili", i cani e i gatti anziani che aspettano solo un'ultima occasione per conoscere il calore di una casa. Per abbattere i pregiudizi e fornire un aiuto concreto alle famiglie disposte a compiere questo grande gesto d'amore, torna una lodevole iniziativa nazionale che coinvolge direttamente anche la nostra città. Il Rifugio San Francesco di Trani, infatti, è tra le sedi aderenti alla campagna che garantisce un anno di pappa gratuita a chi sceglie di adottare un "nonnino" a quattro zampe. Di seguito i dettagli dell'iniziativa e le strutture coinvolte in Puglia.
«Garantire agli animali di ogni specie il diritto alla vita, alle cure, alla libertà e alla dignità». È questo il principio cardine che muove l'azione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, promotrice della iniziativa, che si impegna nel quotidiano contro «la violenza, il maltrattamento e l'ingiustizia», basato sulla convinzione che «non esistono distinzioni» e che «ognuno merita di essere salvato». Torna per questo la campagna nazionale LNDC Animal Protection e Nutrix Più per incentivare le adozioni di cani e gatti anziani nei rifugi LNDC distribuiti in tutta Italia: "Aggiungi un nonno a tavola".
Fino al 15 febbraio 2026, infatti, chi adotterà un cane o un gatto anziano presso una sede LNDC Animal Protection riceverà una fornitura gratuita di alimentazione specifica per un anno, grazie al sostegno di Nutrix Più. L'obiettivo è promuovere l'adozione consapevole degli animali senior e dare loro una seconda possibilità di essere amati in famiglia. Le sedi pugliesi di LNDC Animal Protection nella quali potersi recare - previo contatto telefonico/email - sono a Francavilla Fontana (Brindisi), presso il Rifugio Speranza; Ruvo di Puglia (Bari), Rifugio LNDC Ruvo di Puglia; Trani, presso il Rifugio San Francesco; Valenzano (Bari) presso rifugio San Rocco.tl@
