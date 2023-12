Torna a Trani il coro gospel diretto da Vincenzo Schettini: "We are Christmas" il 29 dicembre a San Magno

Torna a Trani il professor Vincenzo Schettini non come nella celebre versione della "Fisica che ci piace" ma nella veste di direttore d'orchestra di un coro gospel che si esibirà in canti legati al Natale: Immergiti nello spirito del Natale con i Wanted Chorus nel loro tour 'We are Christmas - The Gospel Show 2023', diretto dal Maestro Vincenzo SchettiniOgni concerto è un'esaltante celebrazione di unità e speranza, che porta nei cuori l'essenza del gospel e la magia delle festività.Venerdì 29 dicembreInizio spettacolo ore 21San Magnoℹ️Per info e prenotazioni scrivere a postoevento@gmail.com‼️IMPORTANTE: la prenotazione sarà valida solo ed esclusivamente con riscontro alla mail e conferma prenotazioneNella mail indicare nome, cognome, data di nascita e contatto telefonico del partecipante/i