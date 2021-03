Torna il maltempo, allerta meteo per vento a Trani e l'intera Puglia

Torna il maltempo su Trani e la Puglia. La Protezione Civile ha emanato un messaggio di allerta gialla per vento per 30 ore a partire dalle 14 di oggi.La paura, infatti, riguarda soprattutto i rischi dovuti alle forti raffiche, che possono causare locali mareggiate lungo la costa ma anche caduta di rami, cartelloni ed alberi, con tutti i rischi per i cittadini e per la viabilità che questi possano comportare. Sarà dunque una domenica di zona gialla (l'ultima prima della zona rossa che scatterà dalla mezzanotte che segnerà il passaggio a lunedì 15 marzo) all'insegna di un'allerta meteo che, tuttavia, dovrebbe esaurirsi proprio entro lo stesso lunedì.