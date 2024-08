Torna l’illuminazione pubblica in Via Po

Finalmente una bella notizia per i residenti di Via Po: da qualche sera, infatti, si sono riaccesi i lampioni dell'illuminazione pubblica.«Può sembrare un capriccio da parte nostra, ma credeteci – hanno affermato soddisfatti i residenti – l'illuminazione pubblica è fondamentale. Tornando la luce, è cambiato il volto di Via Po. La presenza dei lampioni accesi è un deterrente molto efficace contro l'inciviltà e la microcriminalità. Ci teniamo a ringraziare la Redazione di TraniViva per aver acceso i riflettori sulle nostre problematiche, anche perché lo ammettiamo – hanno confessato – ci eravamo un po' arresi, lasciando prevalere la rassegnazione. Questo primo importante risultato – hanno specificato – non vuole essere affatto un arrivo, bensì un inizio. Questa vicenda ci ha incoraggiati e adesso c'è voglia di impegnarsi in prima persona per migliorare la qualità della vita dell'intera Penisola di Colonna. Siamo sempre più convinti della necessità di un comitato, il Comitato di Via Po, che faccia da intermediario tra i cittadini e l'Amministrazione».Sembra, dunque, in fase di costituzione un nuovo comitato civico, pragmatico, concreto, all'insegna della proposta. In tempi di disaffezione dalla politica e record di astensionismo alle urne, è sicuramente un bel segnale di partecipazione democratica.