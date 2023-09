Nuova illuminazione pubblica e strade sempre più buie, aumentano le lamentele dei cittadini

Si moltiplicano le lamentele per porzioni di città scarsamente illuminate da quando, dal 1^ marzo, è avvenuta la staffetta fra, che ha rilevato la pubblicazione in città a seguito di affidamento di. I corpi illuminanti sostituiti con luce afredda illuminano poco e niente le strade cittadine rispetto al passato e di conseguenza aumenta la sensazione di pericolo tra i cittadini. Una mamma residente in, per esempio, preoccupata lamenta alla redazione: «E' impossibile che alle 21.30 debba recarmi in centro per prendere mia figlia perché le strade qui sono buie».Le criticità infatti che si originano da tale circostanza non riguardano solo lae quindi il rischio che si verifichino maggiori sinistri con conseguenti danni ma anche la sicurezza delle abitazioni e di coloro che vi abitano: l'illuminazione costituisce un deterrente per i malintenzionati, arginando il fenomeno dei furti in abitazione, ma anche glicontribuendo anche al senso di sicurezza e di benessere di ognuno; infine a tutela dellache transitano sui marciapiedi già in condizioni pessime condizioni a causa della scarsa manutenzione. La domanda che ora tutti si pongono è se vi siano margini per il potenziamento futuro dei corpi illuminanti, sia nelle vie centrali che nelle periferie.(foto di repertorio)