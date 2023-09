“Sembra di stare a Gotham City” illuminazione pubblica che lascia a desiderare

Della situazione "" si sta parlando da tempo e con regolarità. Sul tema sono intervenuti, in maniera quasi corale, sia gli stessi cittadini, attraverso segnalazioni e foto dell'insostenibile situazione, che idi opposizione, Ferri e Cozzoli, (), a mezzo di unacondi "riportare Trani alla luce".Dopo la, infatti, la situazione si è, mettendo non poco in difficoltà la città e i cittadini.Laper le strade crea irregolarità tra i quartieri, facendo sì che alcuni giovino di luce, come nella norma, mentre altri ricordino le strade dei film di Batman.che tropposi ritrova nelle" questo uno deisollevati, in particolare,, che viene confermato dalla condizione dimoltoin alcuni punti ed inesistente in altri.in alcuni suoi punti, esempio può essere la zona vicino alla chiesa della Madonna del Pozzo e vicino OVS, dove laerogata appareed insufficiente sulle strade.Altroè Via Giovanni Falcone,, dove i pali della luce se pur accesi non bastano a contrastare il buio, recandoLa condizione rende ancorche già abbiamo visto non mancano, in oltre in un momento in cui si parla di atti violenti anche troppo spesso, il buio non è certo garante di sicurezza per chi deve ritirarsi nelle proprie abitazioni di sera.Tutto ciò rappresenta un biglietto da visita sicuramente pessimo in chiave turistica e penalizzante per i cittadini stessi, costretti a muoversi nell'ombra.