Lampioni "ballerini" in centro, scatta l'ironia sui social

Luci spente ed accese ad intermittenza per le vie del centro ed in periferia e sui social è subito ironia. I lampioni della luce da diversi giorni si accendono e spengono ad intermittenza e questo ha scaturito l'ilarità sui social. Il fatto più eclatante ieri sera per le vie del centro come via Mario Pagano e via Bovio e che di certo non è sfuggito a passanti e amministratori. «Post muto», scrive Lima, «Grazie alla nostra amministrazione», aggiunge Barresi, «Stasera si balla», scherza Ferri.