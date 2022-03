Torna l'ora legale, stanotte lancette un’ora in avanti

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo torna l'ora legale. Alle 2 le lancette dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti. L'ora legale resterà in vigore fino all'ultimo weekend del mese di ottobre, ovvero fino alla notte fra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, quando si tornerà all'ora solare.Nei 7 mesi in cui sarà in vigore l'ora legale l'Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. E' la stima di Terna - la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale - che prevede "un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera".Nel periodo primavera-estate, i mesi che segnano il maggior risparmio energetico stimato da Terna sono aprile e ottobre, il mese che al 30 vede il ritorno all'ora solare.