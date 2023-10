Torneo di calcio balilla: Gli angeli del soccorso e ConTeStoLab solidarizzano per l'acquisto del Doblò

Lo staff della palestra Moving e il direttivo del Barbayanne in collaborazione con l'associazione ConTeStoLab organizzano sabato 14 ottobre 2023 alle ore 17:00 presso il Barbayanne un "Torneo di calcio balilla" finalizzato all'acquisto di un Doblò per "Gli angeli del soccorso di Trani".Al torneo parteciperanno i ragazzi speciali dell'organizzazione di volontariato ConTeStoLab impegnata nel dare supporto alle famiglie e ai soggetti affetti da autismo.Un momento di svago, di coesione ed inclusione e soprattutto di divertimento senza barriere.Gli angeli del soccorso, impegnati da diversi mesi in iniziative di aggregazione sociale, sono in difficoltà per accompagnare i pazienti alle visite e ai percorsi riabilitativi.Di qui l'invito a gran voce a donare durante l'evento e a partecipare numerosi affinché tutti insieme si possa contribuire all'acquisto del Doblò utile a tutta la comunità tranese."Quando ci hanno proposto di partecipare al torneo abbiamo accettato subito", dichiara Raffaella Caifasso presidente di ConTeStoLab."Pensare che per una volta i ragazzi autistici potranno contribuire ad una buona causa ci rende orgogliosi".A sostenere l'associazione di volontariato c'è anche l'operatore socio sanitario Savino Di Meo, socio simpatizzante degli Angeli del soccorso.Di Meo da sempre vicino alle cause dei più deboli, visto il suo percorso di vita lavorativo e personale, non ha esitato un attimo a mettersi a disposizione nell'organizzazione di iniziative per l'acquisto del Doblò.In cantiere anche la costituzione dell' associazione sportiva e culturale Drago blu."Il Doblò costa 7 mila euro e finora ne abbiamo raccolti 1750, precisa il presidente degli Angeli del soccorso, Massimo Pastore. Continueremo ad organizzare iniziative fino al raggiungimento dell'intero importo".A tal proposito, in aggiunta ai canali gia messi in campo per le donazioni, è in fase di lancio anche una campagna di raccolta fondi online sulla piattaforma Eppela.Modalità per donare:- Carta PostePayintestata a Pastore Massimo Iban IT04F3608105138227840927874. causale: oblazione volontaria Associazione di volontariato Gli angeli del soccorso- c/o Gli angeli del soccorso via Angelo de Bramo n. 23 - Trani.