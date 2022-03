Torneo di poker a Praga, il tranese Bartolomeo Tatò porta a casa 249mila euro

E' di 249.000 il bottino che il tranesesi porta a casa dal torneo di poker Eureka Main Event dell'EPT Praga. Il 71enne è infatti arrivato ad un passo dal sogno, la mitica picca. Purtroppo gli è stato fatale l'ultimo step, l'heads up decisivo giocato contro il poker pro argentino. Il tranese si è infatti piazzato al secondo posto, preceduto dal spagnolo Alejandro Lococo che invece ha vinto €417.820.Questa la mano che ha permesso allo spagnolo di vincere il torneo, come riferisce il sito Pokeritaliaweb.it: con bui 400.000/800.000, ed un ante da 800.000, Tatò decide di spingere mandando i resti, circa 25 milioni di chips, con 5-7 su un board che in quel momento recita A-K-Q-7 (2 carte a fiori). Lococo che è pieno, con A-J, chiama instant ed un river praticamente nullo, 8 di fiori, manda out l'italiano.