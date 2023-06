TOURenum, sabato il secondo incontro su turismo e centro storico

Nell'ottica di un turismo sempre più green e digitale, è necessario riflettere sui modi in cui poter rivalutare il nostro centro storico, fiore all'occhiello della città ma con problematiche evidenti su cui

discutere.

Lo faremo sabato 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, nella sede di Arkadihub in via Nigrò n.18. L'evento è organizzato da diverse associazioni cittadine che discuteranno insieme sui progetti presenti e le strategie future per rivalutare il centro storico. Le realtà coinvolte sono: Arkadihub, Auser Insieme Trani, Libera, La Maria delpor to, Giustina Rocca e Petit Pas.

Di seguito il programma della giornata:

17:30 - Apertura evento e benvenuto

18:00 - Primo incontro: "Il turista Oggi". Intervengono: Rita Catania

Scoccimarro (Psicologa), Luigi Vavalà (Docente di Filosofia), Nicola

Parente (Consulente marketing digitale). Modera: Maria Scoccimarro

(Giornalista).

19:00 - Secondo incontro: "Centro storico tra valorizzazione, sicurezza

e legalità". Intervengono: Francesco Pacini (Presidente Libera), Roberta

Ieva (Architetto), Emilia Cosentino (La Maria del Porto), Norberto

Soldano (Giustina Rocca). Modera: Carla Anna Penza (Giornalista)

20:00 - Terzo incontro "Centro storico ed esempi virtuosi".

Intervengono: Petit Pas, Alessio Gagliardi (ArkadiHub). Modera: Maria

Scoccimarro (Giornalista).

Torna il secondo appuntamento di TOURenum, l'evento sul turismo e sulla rigenerazione del centro storico, che, sin dal primo incontro, ha destato molto interesse da parte della cittadinanza.