Tra le mani il disegno dell'arcobaleno e sul volto un sorriso: diventa virale il video della scuola Kindergarten

Stringono tra le mani il disegno dell'arcobaleno e sul volto di tutti un sorriso rassicurante che, più dei loro fogli, dice: "Andrà tutto bene". Ha già più di 50 condivisioni il video pubblicato nella giornata di ieri dal profilo Social della scuola Kindergarten Dragonetti. Nel video una schiera di piccoli alunni dimostra di aver aderito all'iniziativa nazionale. Dal più piccolo al più grande, mostrano soddisfatti i loro disegni colorati, non solo un passatempo, costretti a restare a casa in questi giorni, ma un vero e proprio messaggio di speranza e positività.«Era l'11 marzo del 2020 tutti furono messi in quarantena obbligatoria. I nonni le famiglie e anche i giovani. Allora la paura diventò reale. E le giornate sembravano tutte uguali. Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire. Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme. Di scrivere lasciando libera l'immaginazione. Di leggere volando con la fantasia». Sulle note di una canzone di Elisa, una maestra recita una poesia di Elisa Valli perché in un momento difficile come questo una parola giusta e un disegno giusto possono fare la differenza.