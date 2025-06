Tragedia in crociera, 70enne di Trani muore colto da infarto

Un uomo di 70 anni, di Trani, è deceduto nei giorni scorsi a causa di un infarto mentre si trovava in vacanza a bordo di una nave da crociera diretta in Islanda. Il malore è sopraggiunto poco prima dell'attracco nel porto islandese.Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte del personale medico di bordo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma sarà trasportata a Bari, dove verrà presa in carico dalle pompe funebri per l'organizzazione delle esequie.Le autorità competenti stanno collaborando con la compagnia di navigazione per completare le procedure necessarie al rientro della salma in Italia.