Tragedia in via Superga: 32enne perde la vita dopo un arresto cardiaco

Una tragedia quella che si è verificata nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, in via Superga. Una giovane tranese di 32 anni ha perso la vita per strada a causa di un arresto cardiaco. La donna è stata trovata sdraiata al suolo e subito sono stati allertati i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno dapprima provato a rianimarla ma hanno subito compreso che non c'era altro da fare che costatarne l'avvenuto decesso.Sul posto 118 e Polizia di Stato per i rilievi del caso.