Trani a "Tali e Quale Show": Leone di Lernia sarà ricordato da Franco Pansitta

Di Leone di Lernia era stata data negli anni della popolarità su R105 di Quelli che il calcio... e dell'Isola dei famosi la definizione di emblema di "genialità e trash" insieme.Di fatto Leone di Lernia è riuscito a inventare un modo di unire la tranesità ai grandi successi pop italiani e internazionali: e in questo modo ha assunto una popolarità che l'ha fatto conoscere, apprezzare e poi rimpiangere davvero da tanti ammiratori e fans italiani. Tra questi l'amico Franco Pansitta che venerdì prossimo sarà tra i protagonisti dello spin off del programma Tale e Quale Show chiamato "tali e quali " Show è dedicato a imitatori non celebri.Il programma è molto seguito: sarà un ritorno in Auge dei grandi successi del Leone tranese? Ai bei tempi i suoi dischi erano riprodotti su musicassette risuonavano dalle auto davvero in tutte le regioni d'Italia ma soprattutto facevano ballare e divertire nelle discoteche e nelle feste. Sarebbe bello sentire rivivere di nuovo l'arte bizzarra e piena di simpatica ironia di questo nostro artista a partire da venerdì. Intanto in bocca al lupo a Franco Pansitta!