Trani accoglie Svletana, la prima profuga di guerra proveniente da Kiev

Mentre si attivano iniziative di solidarietà anche la città di Trani si prepara ad accogliere i profughi ucraini, in fuga dalla guerra.La prima arrivata in città è Svetlana, di 46 anni, proveniente da Kiev che sarà ospitata da una famiglia tranese. Dopo giorni interi passati a viaggiare, la donna è oggi giunta a Trani, accolta dagli assessori Colangelo e Rondinone.Svletana, visibilmente commossa nel suo primo incontro con la stampa, non si aspettava una simile accoglienza e non ha potuto trattenere le lacrime. Questo è il primo passo verso altre iniziative che il Comune sta mettendo in campo per fronteggiare l'emergenza dei profughi.