Trani amata da VIP e modelle: oltre Akash Kumar, avvistate Giada Todesco e Roxanne

Tra lavoro e nightlife, Trani rimane una cornice prediletta dalle star. Dopo un'estate di celebrità che hanno trascorso le giornate tra mare, eventi e esperienze gastronomiche, anche settembre continua a portare nella nostra città personaggi noti soprattutto al pubblico dei social e del piccolo schermo.Era già stato avvistato ieri, modello italiano-indiano-brasiliano di 29 anni, famoso per i suoi occhi di ghiaccio e noto per aver partecipato all'edizione del 2018 di Ballando con le Stelle e de L'Isola dei Famosi 2021. Si è fatto immortalare per una foto ricordo con Roberto Gargiulo, proprietario del resort sul mare Villa Ascosa, meta prediletta di tante celebrità anche internazionali. Ha poi trascorso la notte da Ognissanti, con vista sul porto tranese.Fisico scultoreo e sguardo inconfondibile, con oltre 200mila follower su Instagram, Akash sta girando tra Corato e Trani per uno shooting fotografico per Y-E-S, il brand di beachwear dell'azienda coratina Nuova Incotonè, con il coordinamento tecnico e artistico dell'agenzia "I Monelli".Presenti a Trani come modelle per Y-E-S anche, seguitissima influencer italiana specializzata in healthy lifestyle, con quasi 470mila follower sui social, e, modella, da anni una delle testimonial del famoso brand Dsquared2.Anche loro hanno condiviso scorci di Trani sui loro profili social, tra viuzze, piatti squisiti e qualche anteprima dei loro lavori durante gli shooting. Insomma, Trani continua a conquistare tutti come meta di collaborazioni professionali e di elegante relax.