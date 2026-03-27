Strada provinciale Trani-Andria: finalmente il ponte a scavalco

Riaperta la corsia principale della provinciale Andria-Trani con una novità, quella che da tempo attendevano in molti, sicuramente chi frequenta la strada ogni giorno. È stato installato il ponte a scavalco che consentirà di poter invertire la marcia senza dover tornare indietro ad Andria o a Trani, a seconda delle necessità come accadeva fino alla scorsa settimana. L'opera che sarà completata nel 2027, non venne realizzata al tempo con l'ammodernamento della strada, perché troppo costosa a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Da quel momento è stato un continuo chiedere l'infrastruttura soprattutto da parte di circa 300 imprenditori e coltivatori che lavorano nel territorio tra Andria e Trani.