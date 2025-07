Trani, Assistenza Specialistica: "Leali e Visionari" di Forza Italia chiedono un confronto urgente

Come gruppo Leali e Visionari, presenti all'interno del coordinamento cittadino di Forza Italia Trani, non possiamo più restare in silenzio di fronte al grave disagio vissuto da tante famiglie perché preoccupate a causa del Regolamento approvato dal Comune che esclude dal servizio di Assistenza Specialistica tutti i bambini con Disabilità grave che non hanno certificato Inps. Un diritto negato a studenti fragili, che meritano attenzione, cura e strumenti adeguati per garantire pari opportunità educative. Accogliamo con favore la denuncia della delegata provinciale BAT di Azzurro Donna, Rosa Uva, che ha avuto il coraggio di portare alla luce pubblicamente una situazione incresciosa, troppe volte minimizzata. Le sue parole richiamano ognuno di noi alle proprie responsabilità, soprattutto quelle forze politiche che si dicono vicine ai cittadini, ma che nei fatti non si fanno carico delle loro istanze. Non avendo avuto la possibilità di discuterne anche all'interno del Partito, chiediamo un confronto pubblico e aperto con tutte le forze politiche cittadine, con i rappresentanti dell'amministrazione comunale, con le famiglie colpite da questa mancanza. Non si può tacere di fronte al disagio dei più deboli. Non si può voltare lo sguardo quando si parla del futuro dei nostri ragazzi. E soprattutto non si può restare intrappolati in logiche di potere e silenzi imposti mentre la città chiede risposte. La nostra idea di politica si fonda sul dialogo, sulla trasparenza, sulla responsabilità. Per questi motivi, ribadiamo con forza la necessità di aprire subito un tavolo di confronto: senza pregiudizi e senza steccati (solo gli stolti non possono cambiare idea) Trani non ha bisogno di divisioni, ma di coraggio e ascolto.