Palazzetto dello Sport - Trani
Palazzetto dello Sport - Trani
Sport

Trani avrà - finalmente - un nuovo Palazzetto: in arrivo 3 milioni di euro dal Governo

Marinaro: "È una vittoria che rivendico con orgoglio, perché questa partita l'ho portata avanti in prima persona, da solo"

Trani - martedì 9 giugno 2026 11.02 Comunicato Stampa
Il nuovo Palazzetto dello Sport di Trani non è più solo una promessa, ma una certezza scritta nero su bianco. Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ufficializzato il decreto che assegna alla nostra città un finanziamento straordinario di 3.000.000,00 di euro. Si tratta della cifra massima erogabile dall'Avviso "Sport e Periferie", un risultato straordinario che premia la nostra visione di città e il nostro diritto a un'impiantistica sportiva all'altezza. Questo non è un successo piovuto dall'alto, ma il frutto di un disegno politico chiaro e di una forte determinazione. Dietro questo traguardo c'è una scelta precisa: quella di non rassegnarsi alle solite lungaggini e di andare a prendersi ciò che Trani merita direttamente nelle stanze che contano.

"È una vittoria che rivendico con orgoglio - dichiara Giacomo Marinaro, Presidente del Consiglio uscente - perché questa partita l'ho portata avanti in prima persona, da solo. Ho seguito personalmente ogni singola fase del bando ministeriale, passo dopo passo, fino a Roma, bussando direttamente alle porte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per difendere il valore del nostro progetto. È stato un lavoro immenso, un pressing politico e istituzionale costante per dimostrare che Trani era pronta e che il nostro progetto meritava di stare in cima alla graduatoria nazionale."

Ma la buona politica ha bisogno di gambe forti su cui camminare, e questo miracolo amministrativo è stato possibile grazie a una sinergia straordinaria con la macchina comunale: "Per questo voglio rivolgere un ringraziamento profondo e sentito agli ingegneri Puzziferri, Demango e Perrone: insieme agli uffici abbiamo fatto un grandissimo lavoro, limato ogni dettaglio e superato ogni ostacolo burocratico. Senza la loro competenza, la loro dedizione e la determinazione con cui hanno tradotto in pratica la mia visione politica, oggi non commenteremmo questo risultato storico."

Il verdetto di Roma parla chiaro: il nostro progetto ha ottenuto ben 77 punti nella graduatoria di merito. Trani entra così in una cerchia ristrettissima di appena otto comuni in tutto il Mezzogiorno d'Italia capaci di strappare il finanziamento massimo. Abbiamo dimostrato che quando la politica è seria, presente e autorevole, i risultati arrivano: "Oggi si apre una pagina nuova per i nostri giovani, per le società sportive e per tutta la comunità tranese che da decenni aspetta una nuova casa dello sport degna di questo nome. Io sono pronto. Siamo pronti. La struttura burocratica è calda, le risorse ci sono e adesso l'unico obiettivo è far partire i cantieri nel più breve tempo possibile. Trani vola alto e non ha intenzione di fermarsi. Noi siamo e saremo pronti, affinché la nostra Trani possa sempre ottenere migliori servizi ed immobili per lo sport, ma non solo."
  • palazzetto dello sport
Altri contenuti a tema
21 FDI Trani e lo sport indoor: undici anni di declino e promesse mancate Politica FDI Trani e lo sport indoor: undici anni di declino e promesse mancate Scaglarini: "In città situazione critica, una delle fasi più difficili della sua storia recente"
Il Palazzetto torna ad essere...dello Sport: da novembre nuova sede per le vaccinazioni Sanità Il Palazzetto torna ad essere...dello Sport: da novembre nuova sede per le vaccinazioni Rimangono confermate presso la struttura di via Falcone le date già prenotate per il mese di ottobre
Affidamento servizi Pala Assi, termine per presentare disponibilità differito al 23 agosto Enti locali Affidamento servizi Pala Assi, termine per presentare disponibilità differito al 23 agosto La comunicazione del Comune
Custodia del Palazzetto dello sport: rinnovato l'affidamento alla Fortituto Calcio Custodia del Palazzetto dello sport: rinnovato l'affidamento alla Fortituto Sarà valido fino al 31 dicembre 2020
Spazi e gestione degli impianti sportivi, si deve cambiare: prove "tecniche" di civile convivenza Mazza e panella Spazi e gestione degli impianti sportivi, si deve cambiare: prove "tecniche" di civile convivenza Mazza e panella di Giovanni Ronco
Strutture sportive a Trani, al via l'affidamento temporaneo per il servizio di manutenzione Vita di città Strutture sportive a Trani, al via l'affidamento temporaneo per il servizio di manutenzione Online le manifestazioni d'interesse del Comune, domande entro il 10 settembre
Tensostatico, le società sportive non pagano e intanto scatta il “custode cercasi” Vita di città Tensostatico, le società sportive non pagano e intanto scatta il “custode cercasi” Dopo il pensionamento a sostituirlo per un po' sarà un vigile urbano
Grande successo per le qualificazioni del campionato Sud Italia "Wtka Italia Karate" Arti Marziali Grande successo per le qualificazioni del campionato Sud Italia "Wtka Italia Karate" Al Palazzetto dello Sport giornata di festa con oltre 800 atleti presenti
Centrosinistra per la BAT diserta l'incontro convocato da Lodispoto
9 giugno 2026 Centrosinistra per la BAT diserta l'incontro convocato da Lodispoto
Trani, l'analisi di Ventola: «Una città spaccata in due», ma buon lavoro a Marco Galiano (t)
9 giugno 2026 Trani, l'analisi di Ventola: «Una città spaccata in due», ma buon lavoro a Marco Galiano (t)
Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia
9 giugno 2026 Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia
Legambiente dopo i tagli alla Pineta dei Cappuccini: «Serve una svolta nella gestione del verde cittadino»
9 giugno 2026 Legambiente dopo i tagli alla Pineta dei Cappuccini: «Serve una svolta nella gestione del verde cittadino»
Ballottaggio Puglia, De Santis (PD): «Vince il centrosinistra, vince il Partito Democratico»
8 giugno 2026 Ballottaggio Puglia, De Santis (PD): «Vince il centrosinistra, vince il Partito Democratico»
Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI
8 giugno 2026 Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI
Marco Galiano sindaco di Trani: «Un sogno che si realizza, sono estremamente felice»
8 giugno 2026 Marco Galiano sindaco di Trani: «Un sogno che si realizza, sono estremamente felice»
Marco Galiano è il nuovo sindaco della città di Trani
8 giugno 2026 Marco Galiano è il nuovo sindaco della città di Trani
Elezioni 2026, si chiude col ballottaggio: risultati in diretta su TraniViva
8 giugno 2026 Elezioni 2026, si chiude col ballottaggio: risultati in diretta su TraniViva
A Trani un incontro spirituale su "Il cammino dello spirito e il dono dell’indulgenza "
8 giugno 2026 A Trani un incontro spirituale su "Il cammino dello spirito e il dono dell’indulgenza"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.