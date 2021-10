Il Palazzetto torna ad essere...dello Sport: da novembre nuova sede per le vaccinazioni

Dal prossimo 4 novembre l'hub vaccinale di Trani sarà spostato dalla sede del Palazzetto dello Sport ai locali facenti parte dello Stadio Comunale nell'area che si trova sotto la tribuna centrale di via Superga.In questo modo, e dopo numerose sollecitazioni all'indirizzo della Asl Bat da parte del Comune di Trani, la struttura di via Falcone tornerà finalmente alla sua normale fruizione, cioè quella di contenitore sportivo ad uso delle squadre cittadine che militano in diversi campionati.Come si ricorderà, nel febbraio scorso il Palazzetto di via Falcone fu una delle prime strutture in Puglia a cambiare destinazione d'uso per accogliere le necessità dovute all'emergenza pandemica: quella di Trani fu una organizzazione diventata esempio di buone pratiche nella gestione della vaccinazione di massa, che continua ancora oggi. Ma la struttura, dopo nove mesi e diverse sollecitazioni e proroghe, ha "bisogno" di tornare alla sua funzione. Così, dopo una serie di sopralluoghi fra Comune e Asl sarebbe stata individuate la nuova sede negli spazi sottostanti la tribuna dello Stadio comunale.E' bene ricordare e sottolineare, però, che ancora per questo mese di Ottobre il Palazzetto rimarrà sede per le vaccinazioni (seconde dosi) già prenotate, secondo il seguente calendario con orari di apertura: giovedì 14 ottobre mattina 9.00-12.30; lunedì 18 ottobre pomeriggio 15.00-17.00; venerdì 22 ottobre pomeriggio 15.00-17.00; venerdì 29 ottobre pomeriggio 15.00-18.00