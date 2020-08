Custodia del Palazzetto dello sport: rinnovato l'affidamento alla Fortituto

È stato rinnovato l'affidamento del servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport "T. Assi", concesso alla Fortitudo Trani dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2020.Si lavora intensamente questo mese per far sì che la struttura possa essere riconsegnata alle associazioni sportive e ad i propri atleti, in totale sicurezza.– Igienizzazione spazi esterni– Sanificazione di tutti gli spazi interni– Pulizia ed igienizzazione spalti– Pulizia ed igienizzazione campo di gioco– Pulizia ed igienizzazione spogliatoi e spazi comuni– Pulizia ed igienizzazione pista di pattinaggioC'è ancora tanto da fare ma la Fortitudo assicura che il PalaAssi tornerà a splendere più di prima.