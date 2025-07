Trani capitale del fast food: dopo McDonald's arriva anche Burger King nel cuore della città

L'apertura di Burger King rappresenta, comunque, un nuovo tassello nello sviluppo commerciale di Trani. Restano ora da attendere i tempi di conclusione dei lavori per l'inaugurazione ufficiale, che promette di attirare curiosi e clienti da tutta la zona.

È ufficiale: anche Burger King aprirà a Trani. I lavori sono già in corso nell'area centrale tra Corso Imbriani e Corso Italia, in quello che un tempo ospitava il negozio di abbigliamento Terranova. La notizia, attesa da tempo, conferma l'espansione dei grandi marchi del fast food nella città.Dopo l'annuncio dell'apertura di McDonald's in via Gran Bretagna, Burger King sarà il secondo colosso del settore ad approdare nel territorio tranese, andando ad arricchire l'offerta commerciale e ristorativa della città. La posizione scelta non è casuale: si tratta di una zona strategica in pieno centro, facilmente raggiungibile sia a piedi che in auto e non da meno a due passi dalla stazione.Con due delle catene più note al mondo pronte a servire panini e patatine anche a Trani, la città si candida simbolicamente a diventare la "capitale del fast food internazionale" della provincia. Un primato che, se da un lato entusiasma una parte della cittadinanza per le opportunità economiche e occupazionali, dall'altro solleva dubbi e critiche.Sull'argomento si sta infatti accendendo un vivace dibattito politico. Alcuni esponenti locali manifestano preoccupazione per il rischio di omologazione culturale e per l'impatto che queste aperture potrebbero avere sulle attività ristorative tradizionali. Altri, invece, sottolineano il valore in termini di attrattività e sviluppo urbano.