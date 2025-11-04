Trani Celebra il 4 Novembre: Giorno dell'Unità Nazionale e Omaggio alle Forze Armate

Il programma: Alza Bandiera e Corona ai Caduti in Villa Comunale. Carabinieri con "Caserme Aperte" agli studenti e Mostra Uniformi Storiche al Polo Museale

, Manifestazione istituzionale con inizio previsto alle ore 9:00. Il programma prevede l'Alza Bandiera, l'Onore ai Caduti e la deposizione della corona al monumento. L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a questi momenti di raccoglimento e di unità nazionale. Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani promuove nei tre capoluoghi diverse iniziative allo scopo di valorizzare la memoria storica e avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, alla conoscenza delle tradizioni delle Forze Armate. A Trani, nell'ambito della iniziativa "Caserme Aperte", sostenuta dallo Stato Maggiore Difesa per favorire l'interazione con la cittadinanza nonché la conoscenza delle attività e delle funzioni dell'Arma dei Carabinieri, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 numerosi studenti, visiteranno gli spazi accolti dal Comandante Provinciale Col. Massimiliano Galasso e dal Comandante della Compagnia di Trani Capitano Giulio Capone

Al Polo Museale di Trani, presso la boutique Nugnes e la palestra Timeout di Trani si potranno ammirare svariate tipologie di uniformi, da cerimonia ma anche operative e, per gli amanti dello sport, le tute ginniche.

Oggi 04 novembre si celebrerà la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda la conclusione della prima Guerra Mondiale e l'unità definitiva del Paese. In questo giorno, l'Italia rende omaggio a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate che, con impegno e dedizione, operano tutti i giorni per la sicurezza, la pace e la difesa dei valori democratici. Gli appuntamenti di oggi: