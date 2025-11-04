Attualità
Trani Celebra il 4 Novembre: Giorno dell'Unità Nazionale e Omaggio alle Forze Armate
Il programma: Alza Bandiera e Corona ai Caduti in Villa Comunale. Carabinieri con "Caserme Aperte" agli studenti e Mostra Uniformi Storiche al Polo Museale
Trani - martedì 4 novembre 2025
Oggi 04 novembre si celebrerà la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda la conclusione della prima Guerra Mondiale e l'unità definitiva del Paese. In questo giorno, l'Italia rende omaggio a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate che, con impegno e dedizione, operano tutti i giorni per la sicurezza, la pace e la difesa dei valori democratici. Gli appuntamenti di oggi:
- In Villa Comunale, Manifestazione istituzionale con inizio previsto alle ore 9:00. Il programma prevede l'Alza Bandiera, l'Onore ai Caduti e la deposizione della corona al monumento. L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a questi momenti di raccoglimento e di unità nazionale.
- Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani promuove nei tre capoluoghi diverse iniziative allo scopo di valorizzare la memoria storica e avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, alla conoscenza delle tradizioni delle Forze Armate. A Trani, nell'ambito della iniziativa "Caserme Aperte", sostenuta dallo Stato Maggiore Difesa per favorire l'interazione con la cittadinanza nonché la conoscenza delle attività e delle funzioni dell'Arma dei Carabinieri, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 numerosi studenti, visiteranno gli spazi accolti dal Comandante Provinciale Col. Massimiliano Galasso e dal Comandante della Compagnia di Trani Capitano Giulio Capone
- Al Polo Museale di Trani, presso la boutique Nugnes e la palestra Timeout di Trani si potranno ammirare svariate tipologie di uniformi, da cerimonia ma anche operative e, per gli amanti dello sport, le tute ginniche.