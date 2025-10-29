2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate

La città di Trani si prepara a vivere due importanti momenti di commemorazione e celebrazione nazionale, in occasione del 2 e del 4 novembre. L'Amministrazione comunale ha reso noto il programma ufficiale delle iniziative istituzionali per la Commemorazione dei Caduti in Guerra e dei Defunti e per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.Si comincia sabato 2 novembre, giornata dedicata al ricordo. Alle ore 10:00, presso il Sacrario del Civico Cimitero, si terrà la tradizionale cerimonia dell'Alza Bandiera, seguita dall'Onore ai Caduti e dalla deposizione delle corone. Alle ore 11:30, la commemorazione si sposterà nella Chiesa Matrice del Cimitero, dove S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo della diocesi, officerà la Santa Messa.Le celebrazioni proseguiranno poi lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La consueta manifestazione istituzionale si svolgerà nella Villa Comunale, con inizio previsto alle ore 9:00. Il programma prevede l'Alza Bandiera, l'Onore ai Caduti e la deposizione della corona al monumento. L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a questi momenti di raccoglimento e di unità nazionale.