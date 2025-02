Trani città più sicura: installate 36 nuove telecamere di cui 8 rilevatori targa

Powered by

10 foto Trani città più sicura. instalalzione videosorveglianza

Era stato già preannunziato durante il Consiglio Comunale del 30 gennaio scorso, era stata l'avv., Assessora con la delega alla Polizia Locale e Sicurezza, ad annunciarlo a latere dell'approvazione all'unanimità del regolamento attuativo legato al piano di videosorveglianza della città, un documento finalizzato a largo spettro a contrastare i reati contro il patrimonio e l'ambiente, a presidiare la sicurezza dei cittadini, alcune telecamere sono posizionate davanti alle scuole, a rilevare le infrazioni al Codice della Strada. In questi giorni, la supervisione è della Polizia Locale, il responsabile del Rup è l'Ing.Valerio Catino, con la installazione delle 36 telecamere, di cui 8 per il rilevamento delle targhe, sono oltre 100 i sistemi di videosorveglianza, 120 se consideriamo i varchi elettronici, tutti on line sia con la Polizia che con i Carabinieri.