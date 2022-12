Trani come Milano, la nebbia raggiunge le vie della città

Trani, in questi giorni, appare avvolta dalla nebbia. Uno scenario piuttosto insolito in città che ha scatenato reazioni di stupore da parte dei cittadini che hanno diffuso diversi scatti sui social."Trani come Milano" verrebbe da dire guardando diverse vie del centro coperte dalla nebbia fitta. Un fenomeno che causa non pochi disagi soprattutto alla circolazione, data la ridotta visibilità sia per i conducenti che per i pedoni, anche per via delle strade scivolose. L'invito è quindi a prestare massima attenzione alla guida, specialmente sulle strade extraurbane dove il fenomeno è maggiormente presente.