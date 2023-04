Trani con Sergio Cammariere e la sua Regina del mio mondo su Tg1

Ecco il servizio appena andato in onda su Rai1 che intervista Sergio Cammariere con il suo nuovo album. Il servizio termina con il video del suo brano Regina del mio mondo girato interamente nella Città di Trani e nel Salone del Palazzo delle Arti "Beltrani", con un set curato nei minimi dettagli da Cosimo Damiano Damato.Una serie di quadri caratterizza lo sfondo principale e proprio al centro spicca Astor Piazzolla musicista e compositore argentino dalle origini tranesi.I mobili intarsiati dello storico mobilificio Gusmai che per decenni hanno arredato gli uffici del Sindaco della città di Trani, il Busto di Dante realizzato dallo scultore tranese Antonio Bassi, il bassorilievo che riproduce il famoso Sipario degli Statuti Marittimi di Trani dipinto da Biagio Molinaro, ma ancora, il pianoforte del celebre Davide Santorsola compositore e pianista Jazz che ha vissuto a Trani, che proprio al Palazzo delle Arti Beltrani ha tenuto diversi e intensi concerti e a cui la corte è dedicata.Ogni dettaglio anche il manichino (concesso gentilmente dalla Professoressa di Nanni dell' associazione Trani Nostra) proviene da una delle più antiche sartorie della città di Trani.E poi tanta Trani con Il suo mare, le sue reti, il pescatore, il danzare dei due Ballerini Valentina Guglielmi e Miki Padovano in vetta al campanile del monumento simbolo delle Cattedrali romaniche con i suoi tre lati baciati dal mare. Il Trabucco Tormaresca del Versante Est, nella penisola del Monastero di Colonna, per finire con i due piccoli Caterina Laghezza e Natalino Iannone che, con estrema tenerezza, percorrono il Molo del faro di Trani. Qui per vedere il servizio.