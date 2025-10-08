Trani, dal libro al palcoscenico: la cultura che si trasforma

Un passaggio di consegne all'insegna della cultura. A Trani, in via Pisa 50, la storica libreria per ragazzi Miranfu, di, ha chiuso la sua sede fisica per lasciare spazio alla scuola di teatro InarTeatro. Una transizione che segna un'evoluzione positiva nel panorama cittadino: un luogo di storie che si trasforma, passando dalla pagina scritta al palcoscenico. Mentre Miranfu continuerà la sua missione in una formula "on the road", la sua ex sede diventa ora un nuovo, vibrante polo creativo per la città.A raccogliere il testimone culturale è InarTeatro, la scuola fondata e diretta dall'attore e regista tranese. Attore di formazione teatrale e cinematografica, Corallo vanta un percorso artistico di rilievo che lo ha visto protagonista in numerose produzioni nazionali, tra cui la popolare serie televisiva "Braccialetti Rossi" e diversi film e cortometraggi. La sua visione del teatro come "strumento di conoscenza" personale e sociale è il cuore pulsante della scuola, che finalmente, dopo anni di sedi provvisorie, trova una casa stabile.Il teatro non è solo un'arte: è ascolto, presenza, fiducia, scoperta. È questo il messaggio con cui InarTeatro apre le porte della sua nuova sede, invitando tutti a mettersi in gioco. "Che tu voglia approfondire un percorso già iniziato o semplicemente vivere un'esperienza autentica e stimolante, il teatro è uno spazio che ti cambia. Dentro e fuori scena" - si legge nella presentazione dei corsi. Info Whatsapp al numero 376.1436955.