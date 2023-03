Trani e il suo Street Food ai "Soliti ignoti" con Renato Spallucci

Una bella vetrina per l'attività imprenditoriale tranese, che unisce alle stelle Michelin e alle forchette del Gambero Rosso anche una ristorazione veloce ma non per questo priva di qualità:e ai Soliti Ignoti, tra le identità da indovinare c'era quella di Renato Spallucci, giovane imprenditore che ha portato sul porto e sul lungomare due attività che soprattutto tra i turisti vanno veramente alla grande: Peschef e Ambù.Dei panini al pesce ha fatto menzione Amadeus e ovviamente ha incuriosito il pubblico, abituato agli hamburger di carne e salsiccia: un altro modo di promuovere la nostra Città prendendo il pubblico per la gola, chissà.I soliti ignoti è visto ogni sera da milioni di persone e qualcuno sicuramente si sarà incuriosito: con il plauso per queste interessanti novità culinarie che migliorano l'accoglienza a Trani.