Trani e il turismo, dati positivi ma piovono le critiche: qual è la verità?

E' bastato titolare con il dato, peraltro positivo, riguardante gli arrivi turistici a Trani riferiti al 2022, per scatenare un dibattito sul ruolo, sulla realtà, sulle negatività e sulle potenzialità della nostra città in questo ambitissimo campo. E allora quel dato lo riproponiamo: "I comuni con le maggiori presenze turistiche nella Bat nel 2022 sono stati Trani con 115.381 presenze, Bisceglie con 84.839 e Barletta con 80.278". Il dato non è una opinione ne' una invenzione: si tratta di uno studio effettuato dall'esperto dott. Emmanuele Daluiso, Vice Presidente EuroIDEES-Bruxelles e membro dell'Aisre-Associazione Italiana di Scienze Regionali, che ha analizzato i numeri ufficiali ed elaborato una precisa analisi regionale e locale anche con interviste (come riportato in questo articolo), sottolineando tra l'altro che nell'ambito dei flussi nei comuni turistici della Bat "i comuni con le maggiori presenze turistiche nel 2022 siano appunto quelli evidenziati. E aggiungiamo: che quando si parla si "presenze" si indica il numero delle notti trascorse dai clienti, italiani e stranieri, negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari), mentre per "arrivi" si considera il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo esaminato.Le reazioni sui social sono state centinaia, e fra queste anche le opinioni di numerosi operatori del settore, o imprenditori, oltre che cittadini interessati all'argomento, che in gran numero hanno però evidenziato le criticità della vita quotidiana (parcheggi, immondizia, sicurezza, verde ecc.), le grandi e piccole problematiche cittadine, elargendo consigli e non soltanto.A latere di tutto questo riportiamo le brevi, ma sintomatiche, considerazioni di due esponenti politici cittadini: uno della maggioranza ed uno della opposizione.Fabrizio Ferrante (vice sindaco, Pd): "Questi sono i dati....Poi abbiamo cittadini che ogni giorno postano foto di ciò per cui i turisti non dovrebbero venire. Di solito sono foto di ciò che non va (per carità , ci sta)...ma sono cose che ritrovi in tutte le città d'Italia....tipo gli alberi che cadono. La città perfetta non esiste e non esisterà mai...però esiste una città vivibile e Trani lo è...e te lo dicono proprio i turisti quando vengono, perché se vengono sempre di più un motivo alla fine ci sarà"Andrea Ferri (capogruppo FdI): "La notizia dovrebbe essere: "nonostante tutto, Trani è il primo comune nella BAT…" Nonostante non abbia un ufficio turismo, non abbia taxi, non abbia un servizio di controllo del territorio nelle tarde ore della sera, non abbia parcheggi, non abbia una programmazione del cartellone estivo, abbia monumenti chiusi, abbia una Darsena che cade a pezzi, etc… Va bene la crescita, anzi benissimo ma un'amministrazione che non ha mai nominato un assessore al turismo eviti di mettersi medaglie sul petto. Trani cresce da sola".