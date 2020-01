Trani ebraica, il Touring Club Italiano fra teatro e visite guidate

E' dedicata all'Ebraismo la giornata che il Touring Club Italiano organizza a Trani domenica 2 febbraio, in pieno Mese della Memoria, a partire dalle 9.15 del mattino. La Trani Ebraica, il titolo dell'iniziativa, prende avvio dal Castello svevo, in un ideale omaggio a Federico II e alla sua tolleranza verso gli Ebrei, sancita a partire dalle Costituzioni Melfitane del 1231. La visita guidata, a cura delle guide abilitate della società Nova Apulia, si alterna a momenti teatralizzati curati da Gianluigi Belsito per il Teatro del Viaggio, dal titolo "Esodo" su testi tratti da Dante, Shakespeare e vari autori contemporanei, con la partecipazione di Raffaele D'Ercole.Segue una visita guidata alla Cattedrale e al quartiere ebraico della Giudecca, dove sono presenti due Sinagoghe. Per secoli, infatti, la presenza degli ebrei in città è stata importante. Pranzo presso un ristorante tipico e ripresa pomeridiana presso il Polo Museale di Trani, con la visita illustrata alla sezione delle macchine da scrivere che conta oltre 400 preziosi oggetti. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Luciana Doronzo, viceconsole regionale del TCI, 347-0095976. Mail touringclub.bt@gmail.com