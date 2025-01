Trani ha brindato al 2025 all’insegna della grande musica con l‘Orchestra ICO “Suoni del Sud”, diretta dal M˚ Emilia Di Pasquale

Un'atmosfera incantata e sospesa dall'insolita nebbia ha ovattato la spettacolare Piazza Quercia a Trani con le note soavi del Gran Concerto matinée del primo gennaio, evocando scenari viennesi, con grande riscontro di pubblico. Trani ha brindato al 2025 all'insegna della grande musica anche il primo gennaio (quasi 24 ore di musica non stop dopo lo show di Capodanno con Radio Selene e il Concerto di Tony Hadley) con lo spettacolo a cura dell'amministrazione e la direzione artistica della Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani, ente conosciuto a livello internazionale per l'alto perfezionamento pianistico e avviamento al concertismo di giovani talenti, da 10 anni sul territorio pugliese.Il mare Adriatico che si traguarda dalla piazza non è il Danubio, eppure nell'anno che celebra il bicentenario della nascita di Johann Strauss II, il re del valzer, l'Orchestra Suoni del sud ha condotto mentalmente il numeroso pubblico nelle atmosfere sfarzose e fiabesche delle sale da concerto e da ballo dell'ottocento. A dare sostanza al sogno, un programma magistralmente eseguito dagli orchestrali sotto la direzione del M˚ Emilia Di Pasquale. Un affascinante viaggio attraverso un repertorio che i fruitori hanno molto apprezzato con brani di W. A. Mozart "Ouverture da Nozze di Figaro", di G. Rossini "Ouverture da L'Italiana in Algeri", di G. Bizet "Ouverture da Carmen Suite n°2", di J. Strauss "Ouverture Die Fledermaus", di P. Mascagni "Intermezzo da Cavalleria rusticana", di Johann Strauss "Auf der Jagd, polka veloce op. 373", "Tritsch‐Tratsch‐Polka", "Sul bel Danubio blu", di Johann Strauss II "Unter Donner und Blitz op. 324", di Josef Strauss "Feuerfest polka francese op.269", di P. Čajkovskij "Valzer dei fiori dallo Schiaccianoci", di L. Anderson "The Waltzing cat" e, infine, di L. Anderson "The typewriter".Visibilmente soddisfatto dell'alto valore culturale rappresentato da quello che è stato un esperimento riuscito, la prima volta di un concerto matinée il primo gennaio a Trani, anche il sindaco Amedeo Bottaro, intervenuto per fare gli auguri al pubblico durante la presentazione condotta dal giornalista Nico Aurora.L'Orchestra "Suoni del Sud" è una vera e propria eccellenza pugliese, un ensemble stabile, recentemente riconosciuto come ICO - Istituzioni Concertistica Orchestrale - dal Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo.L'evento spiccava tra i "Capodanni di Puglia" per qualità e prestigio ed è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.Una festa continua quella che ha vissuto Trani, in un abbraccio che ha unito il 2024 e il 2025, all'insegna dell'eccellenza musicale per tutti i palati e per tutte le generazioni.Archiviato con successo il Capodanno, gli eventi del cartellone Le Vie del Natale continuano ad animare strade e quartieri, piazze e palazzi fino all'Epifania. Da non perdere la terza edizione di successo di Christmas Magic, spettacoli di magia con gli illusionisti più talentuosi, mascotte natalizie con il coinvolgimento di turisti, centinaia di famiglie e la meraviglia dei bambini negli occhi che fino al 4 gennaio colorerà di incanto e stupore piazza della Repubblica. Molto atteso il doppio appuntamento del 3 gennaio alle ore 18:00 con il Mago coi baffi e alle ore 20:00 con Dodo Magik, per chiudere in bellezza con il Mago Arolf atteso il 4 gennaio alle ore 18:00. Tutti gli spettacoli di magia sono gratuiti.Si chiude sabato 4 gennaio il Festival Dixieland, rassegna organizzata dall'Associazione delle Arti in collaborazione con Visit Trani e il contributo della Città di Trani, con la marching band itinerante per le vie della città e il concerto a Palazzo delle Arti Beltrani con "Brass & Jazz: il Suono di New Orleans", un concerto che esalta l'uso degli ottoni e l'energia del jazz delle origini (https://www.vivaticket.com/it/ticket/brass-jazz-il-suono-di-new-orleans/255334). Le esibizioni della Apulia Dixie Swing Band risuoneranno ogni sabato, fino al 4 gennaio, in maniera itinerante per animare le strade principali del centro commerciale cittadino (partenza da Palazzo Beltrani in via Beltrani 51, dalle ore 19.00 alle ore 20.00) per poi giungere all'interno del suggestivo Palazzo delle Arti Beltran, tra luci e decorazioni, dove si potrà godere dei concerti dixie e swing a pagamento (ore 21:00)Fino al 6 gennaio continuano, invece, a fruizione gratuita, il Festival delle Bande musicali (partenza da Palazzo Beltrani alle ore 10:00, itinerante per le vie della città fino al concerto nella Cassa armonica della Villa Comunale ore 11:00) e le Letture interpretate (ore 19:00) nella cassa armonica di Piazza Scolanova per un Natale unico tra tradizioni, musica, racconti e leggende. Qui, all'ombra della Sinagoga, chiunque voglia potrà suonare il pianoforte della pace. Domenica 5 gennaio si esibirà l'Orchestra sinfonica di Fiati "Davide Delle Cese" – Città di Bitonto, diretta dal M˚ V. V. De Santis, lunedì 6 gennaio invece nella Cassa Armonica della Villa Comunale ci sarà la Grande orchestra di Fiati "La Disfida di Barletta" – Città di Barletta, diretta dal M˚ P. Vizzi.Ultimi due appuntamenti per le Letture interpretate: domenica 5 l'attrice Maria Elena Germinario ci condurrà con l'accompagnamento musicale di Pino Santoniccolo alla scoperta delle "Leggende e Tradizioni popolari del Natale" (due esibizioni alle ore 19:00 e ore 20:00); l'Epifania chiude con l'artista Antonio Memeo e "Il sogno del muratore" con l'accompagnamento musicale di Emanuele Paradiso (tre esibizioni ore 18, 19 e 20).Continua fino all'Epifania la possibilità con le Visite guidate di scoprire l'abbagliante bellezza della città e la sua storia. Visit-Trani Ets offre ai cittadini tranesi e ai sui cittadini temporanei un ampio ventaglio di occasioni per scoprire la storia della Perla dell'Adriatico, accompagnati da Guide turistiche certificate dalla Regione Puglia durante le festività. Gli ultimi due appuntamenti domenica 5 gennaio con "Trani e le sue torri – Nel centro storico dalla torre dell'orologio attraverso il castello e la cattedrale con la testa all' insù" (necessaria la prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/visite-guidate-le-vie-del-natale-2024-domenica-5-gennaio-tickets-1109125427009) e lunedì 6 gennaio la visita pensata per i bambini "Storie meravigliose di Re, Regine e santi e cavalieri – Il racconto di Trani per i piu piccoli", riservato a bambini 7-10 anni accompagnati da 1 adulto (prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/visite-guidate-le-vie-del-natale-2024-lunedi-6-gennaio-per-bambini-tickets-1109126199319). Entrambe le visite con partenza alle ore 10:00 da Palazzo Beltrani, in via G. Beltrani 51. Per la partecipazione è previsto un contributo simbolico di € 5,00 a sostegno delle attività dell'Ente.Andrà in scena domenica 5 gennaio lo spettacolo previsto per la vigilia di Natale e annullato a causa delle condizioni meteo il "one man show" di Renato Ciardo alla conduzione di "Cantatour Christmas Edition", a cura di Tele Bari. Si inizia alle ore 12:00 e si chiude con l'esibizione di una cover band. Lo spettacolo verrà trasmesso integralmente su Telebari, telebari.it e Telebari Hbb tv.Il 5 gennaio in Piazza Quercia (ore 18:00) il Gran Galà di Moda e l'Assegnazione del Premio Caterinette 2024, una serata magica tra moda, arte e cultura nel cuore di Trani. Un'occasione per celebrare le festività, tra passato e futuro, tradizione e innovazione.Nutrito il programma di quartiere di Pozzo Piano per l'Epifania. Si parte in Piazza Albanese dalle ore 11:00 con lo spettacolo di marionette con "Titti & Fumetto", alle ore 12:00 il Concerto dei Billie Hard, alle ore 14:30 la performance artistica con bolle di sapone di "Clown Fumetto" di Antonella Travisani e, infine, alle ore 16:00 La "discesa" della Befana dall'alto. La piazza sarà popolata da stand gastronomici per tutti i gusti con orecchiette e rape, popizze, panzerotti, bombette, castagne arrosto, cioccolata calda e prodotti tipici natalizi. Inoltre, ci saranno mercatini con tante attività per tutti.L'associazione di volontariato Trani Soccorso ci regala dopo il presepe artistico di Piazza della Libertà dal 23 dicembre al 6 gennaio, in collaborazione con il rinomato maestro di arte presepiale, Carlo Scarcella, un giorno dell'Epifania indimenticabile per i bambini: "È arrivata la Befana". A partire alle ore 11:00 fino alle 13:30, con l'arrivo della vecchina con i suoi elfi per la distribuzione, sempre in Piazza della Libertà, di 1.500 calze a tutti i bambini. La manifestazione sarà preceduta dalla sfilata e dall'animazione per le vie della città del carro della Befana che partirà dallo stadio comunale di Trani.Piazza Gradenigo continua a pulsare tra mercatini e magia, con il Trani Christmas Park, a cura dell'ass. Storia Viva. Ce n'è per tutti i gusti e le età fino al 6 gennaio, giorno in cui alle ore 18:00 ci sarà lo Spettacolo della Befana a cura di Trani Tradizioni e alle ore 20:00 il live concert con la cover band degli 883.Tutto il programma su www.tranitincanta.it.